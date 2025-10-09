Автомобили Lada снова официально продают в Европе: как такое возможно
Машины АвтоВАЗа покинули европейский рынок ещё в 2020 году.
Легендарный внедорожник АвтоВАЗа, Lada Niva, поступил в продажу в Чехии. Событие знаменательное, учитывая, что российский концерн уже пять лет не присутствует на европейском рынке, который он покинул в 2020 году из-за ужесточения экологических норм, ещё до введения западных санкций.
О запуске продаж классического «вездехода» Lada Niva в стране сообщило чешское издание Idnes. Машины официально завезены в Чехию местным импортёром AMC Autocentrum Kratonohy, причём завезены и расторможены они абсолютно легально. Есть только один момент: выпускают эти «Нивы» не в России.
Собирают поставляемые в Чехию внедорожники Lada Niva на заводе «Азермаш» в Азербайджане по партнёрской программе АвтоВАЗа. Импортёр при этом представляет покупателям гарантию сроком на два года или первые 100 тысяч километров пробега.
Стоимость Lada Niva «не российского происхождения» составляет 498 тысяч чешских крон или 1,9 млн рублей.
Французский блогер проехал 4500 км на старой «Ниве». Иностранцы в восторге от российской машины