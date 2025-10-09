Автомобили Lada снова официально продают в Европе: как такое возможно

Машины АвтоВАЗа покинули европейский рынок ещё в 2020 году.

© АвтоВАЗ

Легендарный внедорожник АвтоВАЗа, Lada Niva, поступил в продажу в Чехии. Событие знаменательное, учитывая, что российский концерн уже пять лет не присутствует на европейском рынке, который он покинул в 2020 году из-за ужесточения экологических норм, ещё до введения западных санкций.

О запуске продаж классического «вездехода» Lada Niva в стране сообщило чешское издание Idnes. Машины официально завезены в Чехию местным импортёром AMC Autocentrum Kratonohy, причём завезены и расторможены они абсолютно легально. Есть только один момент: выпускают эти «Нивы» не в России.

Собирают поставляемые в Чехию внедорожники Lada Niva на заводе «Азермаш» в Азербайджане по партнёрской программе АвтоВАЗа. Импортёр при этом представляет покупателям гарантию сроком на два года или первые 100 тысяч километров пробега.

«Кроме завода в Тольятти, Lada Niva собирают в Азербайджане, так что технически она не российского происхождения и, следовательно, может официально продаваться в ЕС. Она легальна, омологирована и, как ни странно, практична», — пишет Idnes.

Стоимость Lada Niva «не российского происхождения» составляет 498 тысяч чешских крон или 1,9 млн рублей.

