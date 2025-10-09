Егор Крид подарил школьнице автомобиль Lamborghini стоимостью 30 млн рублей
Конкурс с очень дорогим подарком прошёл в стриме певца в соцсетях.
Популярный среди молодежи российский певец Егор Крид расстанется со своим люксовым кроссовером Lamborghini Urus. Этот автомобиль он приобрёл несколько лет назад за 30 млн рублей, а теперь подарит 15-летней школьнице из Астрахани.
Юная поклонница Крида выиграла конкурс, организованный певцом в соцсетях. Обладатель сверхдорогого приза был определён случайным образом — среди 65 тысяч участников стрима. Каждый из них был зарегистрирован в розыгрыше под определенным номером. Чью цифру выдал рандомайзер, тот и победил.
По завершении конкурса певец лично позвонил победительнице по имени Мария и пригласил её вместе с родителями на концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 11 октября. Там Крид и вручит ключи новой владелице Lamborghini Urus.
«В 15 лет владеть «Урусом» — это мощно. Очень рад такому результату!» — написал певец в соцсетях.
Мария в беседе с «КП-Астрахань» заявила, что до наступления совершеннолетия и получения водительских прав отдаст автомобиль родителям.
Роскошный Lamborghini Urus — один из самых мощных кроссоверов в мире. Бензиновая версия, которая, судя по всему подарена девушке из Астрахани, оснащается 8-цилиндровым бензиновым турбомотором 4,0, выдающим 650 л.с. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 305 км/ч.
Броня, дымовая завеса и ручки с электрошокером: в США доработали Lamborghini Urus