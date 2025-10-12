Сгоревший «Москвич» Давидыча, коллапс из-за ультисбора, рекордный рост цен на бензин и другое. Главное за неделю

Пугающие последствия нового утильсбора, таинственный российский электромобиль, очередное ускорение темпа роста цен на бензин, возвращение Lada в Европу, уничтоженный пожаром 1000-сильный «Москвич» Давидыча, Lamborghini за 30 миллионов рублей, подаренный Егором Кридом школьнице из Астрахани, и другие интересные события — в подборке главных новостей «Рамблер/авто» за прошедшую неделю.

© MOFLES/ISTOСK.COM

«Мы в шоке». Россияне не успевают растаможить автомобили до повышения утильсбора 1 ноября

Нашумевшее постановление о повышении утилизационного сбора находится на паузе. Публичный этап обсуждения закончился ещё в прошлую пятницу, а новый до сих пор не стартовал. Но даже в таком статусе грядущие поправки продолжают будоражить автомобильное сообщество в России. Так, на этой неделе стало известно о коллапсе с поставками иномарок из-за границы и связанной с ней истории семьи из Иваново. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, между тем, подробно объяснил, почему утильсбор по-новому неизбежен и что произойдёт, если всё останется так, как есть.

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Загадочный электромобиль запатентовали в России

В России зарегистрировали дизайн нового электромобиля. Причём это отнюдь не китайская разработка, а полностью российский проект. И хотя в документации нет каких-либо подробностей, «Рамблер/авто» установил, что это за машина и где её будут выпускать.

«Москвич» готовит сразу две новинки

Сотрудничество российского автобренда «Москвич» и китайской марки MG от концерна SAIC — секрет Полишинеля. Как говорится, все всё понимают, хотя официального подтверждения до сих пор нет. На этой неделе в реестре ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) были обнаружены заявки сразу на две новые модели «Москвича», прообразом которых станут автомобили MG. Одна из новинок, кроссовер под индексом М90, вполне может занять место флагмана. Другая новая модель, М70, тоже будет, скажем так, неслабой, поскольку получит сразу две моторные модификации.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Егор Крид подарил школьнице Lamborghini за 30 миллионов рублей

15-летняя школьница из Астрахани выиграла роскошный кроссовер Lamborghini Urus. Этот автомобиль оснащается двигателем мощностью 650 л.с. и разгоняется до 305 км/ч. Столь дорогой подарок разыграл в соцсетях певец Егор Крид. О том, почему победила несовершеннолетняя участница, которой до получения водительских прав ещё несколько лет, и что она планирует делать с машиной — читайте в материале.

© Канал Егора Крида на Youtube

Цены на подержанные китайские авто резко упали

Китайские автомобили на вторичке не только набирают популярность, но и стремительно дешевеют. За последние полтора года поддержанные «китайцы» сильно сбросили в цене и в сентябре достигли минимальной стоимости за последние два с половиной года. Сколько сейчас стоит автомобиль с пробегом из Поднебесной — рассказываем в нашей публикации.

В России подорожала самая популярная иномарка

Новые китайские автомобили, наоборот, дорожают, как и остальные. Так, в сентябре средняя стоимость легковых машин в России без пробега выросла на 4,3% — с 3,20 до 3,34 млн рублей. Повышение цен не обошло стороной и самую популярную в нашей стране иномарку — кроссовер Haval Jolion.

© Haval

Рассекречены мощность, скорость и уникальная особенность первого электрокара Ferrari

На этой неделе Ferrari раскрыла характеристики своего первого автомобиля без ДВС. Электромобиль под рабочим названием Elettrica способен дать фору даже покорителю Нюрбургринга — Porsche Taycan Turbo GT. Подробности о технических характеристиках «электрички» из Маранелло и её «настоящем» звуке — в нашем материале.

© Ferrari

Цены на бензин в России установили очередной антирекорд

Бензин на российских заправках продолжает дорожать рекордными темпами. За первую неделю октября рост достиг высочайшей за последние два месяца отметки: +0,85% за семь дней, по данным от Росстата. Для сравнения, неделей ранее этот показатель был на уровне 0,79%, а две недели назад — 0,65%. Между тем, вице-премьер правительства России Александр Новак на днях заявил, что глобальных проблем с поставками автомобильного топлива в регионы нет.

Kia снимает с производства одну из своих лучших моделей. Эту машину выпускали в России

Популярный корейский кроссовер Kia Soul прощается с рынком. Ещё пару недель, и одну из самых самобытных моделей корейской марки снимут с конвейера. Почему после 16 лет производства и продажи 1,5 миллионнов Soul по всему миру эта машина вдруг оказалась не нужна Kia — читайте в материале на «Рамблер/авто».

© Kia

Массовый сбой в системе электронных ПТС в России

8 октября в России оказалась парализована система электронных ПТС. Из-за технического сбоя были аннулированы документы на три десятка тысяч автомобилей, а ГИБДД в ряде регионов приостановила регистрацию новых машин. Подробности о том, что случилось — в публикации с комментарием оператора платформы.

Lada снова официально продают в Европе

В Чехии поступил в официальную продажу внедорожник Lada Niva. Казалось бы, как такое возможно? Ведь АвтоВАЗ уже несколько лет под санкциями и не присутствует на европейском рынке. Однако европейцы не считают эту «Ниву» российской. Почему? Ответ — в материале.

© АвтоВАЗ

Водители тысяч грузовиков в России столкнулись с проблемой

Массовый отзыв в российском грузовом автопарке: почти 12,5 тысяч проданных ранее тягачей Dongfeng попали под сервисную кампанию. Что не так с китайскими грузовиками? Читайте в нашем материале.

1000-сильный «Москвич 3» Эрика Давидыча сгорел дотла

1000-сильный «Москвича 3», принадлежий известному автоблогеру Эрику Давидычу, уничтожен огнём. Тюнингованный кроссовер стоимостью около 80 млн рублей сгорел – остался только остов кузова. Машина воспламенилась на ходу буквально за несколько секунд, и шансов потушить пожар, похоже, не было. О том, что случилось, — подробно рассказал сам Давидыч. И в продолжение темы о пожарах: возгорание на парковке в Китае уничтожило восемь машин. Виной всему — электрокар, но дело было совсем не в проблемах с силовой установкой.

© Соцсети Эрика Давидыча

Новый штраф с дорожных камер в России хотят сделать неограниченным

Сенсационное заявление сделал на уходящей неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат рассказал, что автоматические комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять незастрахованные автомобили без ограничений. То есть никакого одного штрафа в день: сколько раз водитель без ОСАГО попался на камеру во время поездки, столько штрафов и придёт. Ввести эту довольно жёсткую меру планируется после наладки системы, запуск которой в Москве и Санкт-Петербурге ожидается до конца этого года.

АвтоВАЗ готовит к выпуску абсолютно новую модель

Российский автогигант АвтоВАЗ активно готовится к запуску Lada Azimut в массовое производство. На этой неделе Роспатент одобрил заявку концерна на дизайн ряда элементов экстерьера кроссовера: фары, передний бампер, панели боковых дверей, декоративная накладка боковины, накладка рамы стекла ветрового окна автомобиля. А на дорогах Тольятти заметили два тестовых прототипа в камуфляжном окрасе. Кроме того, стало известно, что Lada Azimut готовят к государственным сертификационным испытаниям, по итогам которых будет дано разрешение на товарный выпуск.

© Roman Naumov/URA.RU/www.globallookpress.com

На уходящей неделе «Рамблер/авто» также рассказал о намерении правительства РФ поддержать онлайн-продажи автомобилей, раннем старте сезона смены летних шин на зимние в России, розовом БелАЗе на горнодобывающем карьере на Сахалине, штрафах за парковку на газонах в Москве с начала этого года, возвращении ГАЗа к пятидневному рабочему графику и возобновлении работы заводов Jaguar после хакерской атаки.