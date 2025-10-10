Новый роскошный минивэн едет в Россию: что интересного в обновлённом Voyah Dream

Список ключевых особенностей Voyah Dream+, который появится в российских автосалонах до конца 2025 года.

© Voyah

Бренд премиальных гибридов и электромобилей Voyah анонсировал выход новой версии минивэна Voyah Dream в России. Премьера новинки, которая на родине в Китае собрала более 10 000 заказов за первые 18 часов после запуска продаж, состоится в ближайшие месяцы, говорится в официальном заявлении марки, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

© Voyah

Voyah Dream официально дебютировал в России в 2023 году и продаётся в виде гибрида с 394-сильной силовой установкой и запасом хода 750 л.с. Обновленная версия Dream+ получила аналогичный силовой агрегат, но дальнобойнее оригинала.

© Voyah

Главные отличия Voyah Dream+ от актуальной версии:

800-вольтовая архитектура: благодаря мощности до 320 кВт·ч сокращает время зарядки;

благодаря мощности до 320 кВт·ч сокращает время зарядки; Увеличенный запас хода: тяговая батарея емкостью 62,5 кВт·ч обеспечивает до 280 км пробега на чистой электротяге. Суммарный запас составляет 1220 км;

тяговая батарея емкостью 62,5 кВт·ч обеспечивает до 280 км пробега на чистой электротяге. Суммарный запас составляет 1220 км; Поворотная задняя ось : обеспечивает высокую маневренность минивэна в городских условиях;

: обеспечивает высокую маневренность минивэна в городских условиях; Новый уровень комфорта в салоне: кресла второго ряда оснащены 26-точечной системой массажа и расширенными зонами подогрева;

кресла второго ряда оснащены 26-точечной системой массажа и расширенными зонами подогрева; Флагманская цифровая экосистема: интеллектуальный кокпит Huawei Hongmeng Cockpit Harmony Space 5 и система помощи водителю Huawei ADS 4 с лидаром на крыше.

© Voyah

Первая партия Voyah Dream+ появится в России до конца текущего года. Точная дата старта продаж и стоимость будут объявлены отдельно. Ценник на минивэн актуальной версии начинается от 7,5 млн рублей.

Кроме минивэна Dream, марка Voyah представлена в России кроссовером Free и электроседаном Passion. Официальная дилерская сеть бренда насчитывает свыше 50 автосалонов по всей стране.

