В продажах электрокаров в России новый лидер. Этот автомобиль выпускают в Калининграде
Электромобили российской марки не первый месяц лидируют на рынке.
Третий раз за последние четыре месяца рейтинг продаж новых электромобилей в России возглавила машина отечественной марки. Если в июне самой продаваемой «электричкой» был седан Evolute i-Pro, в июле — кроссовер «Москвич 3е», то в сентябре на первую строчку вышел седан «Амберавто А5», передаёт «Автостат».
Батарейный автомобиль, выпускаемый на заводе «Автотор» в Калининграде, разошёлся тиражом 153 штуки и обошёл лидера предыдущего месяца, китайского Zeekr 001. Тройку самых востребованных электромобилей в России замкнул «Москвич 3».
Топ-5 самых продаваемых новых электрокаров в России в июле 2025 года:
- Амберавто А5 — 153 единицы;
- Zeekr 001 — 132;
- Москвич 3е — 93;
- Evolute i-Pro — 86;
- Evolute i-Joy — 67;
«Успешные продажи марки АмберАвто, представленной на рынке только моделью А5, во многом объясняются ее ценовой привлекательностью за счет государственного субсидирования и фирменной программы кредитования», — объяснили в «Автостате».
В общей сложности по итогам сентября в России продано 1247 новых электромобилей. Это на 15% больше, чем в августе, когда россияне купили 1082 «электрички». Примечательно, что до рекорда текущего года — 1257 машин в июле — сентябрьскому показателю не хватило всего десяти экземпляров.
