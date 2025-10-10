В продажах электрокаров в России новый лидер. Этот автомобиль выпускают в Калининграде

Электромобили российской марки не первый месяц лидируют на рынке.

© Амберавто

Третий раз за последние четыре месяца рейтинг продаж новых электромобилей в России возглавила машина отечественной марки. Если в июне самой продаваемой «электричкой» был седан Evolute i-Pro, в июле — кроссовер «Москвич 3е», то в сентябре на первую строчку вышел седан «Амберавто А5», передаёт «Автостат».

Батарейный автомобиль, выпускаемый на заводе «Автотор» в Калининграде, разошёлся тиражом 153 штуки и обошёл лидера предыдущего месяца, китайского Zeekr 001. Тройку самых востребованных электромобилей в России замкнул «Москвич 3».

Топ-5 самых продаваемых новых электрокаров в России в июле 2025 года:

Амберавто А5 — 153 единицы; Zeekr 001 — 132; Москвич 3е — 93; Evolute i-Pro — 86; Evolute i-Joy — 67;

«Успешные продажи марки АмберАвто, представленной на рынке только моделью А5, во многом объясняются ее ценовой привлекательностью за счет государственного субсидирования и фирменной программы кредитования», — объяснили в «Автостате».

В общей сложности по итогам сентября в России продано 1247 новых электромобилей. Это на 15% больше, чем в августе, когда россияне купили 1082 «электрички». Примечательно, что до рекорда текущего года — 1257 машин в июле — сентябрьскому показателю не хватило всего десяти экземпляров.

Загадочный электромобиль запатентовали в России: есть версия, что это за машина