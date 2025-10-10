В России подорожала самая популярная иномарка: вот как изменились цены

Самая востребованная в России иномарка подорожала на 50 тысяч рублей.

© Haval

Российское представительство Haval пересмотрело прайс-лист на самую продаваемую в стране иномарку – кроссовер Jolion. Об этом узнал «Рамблер/авто», сравнив стоимость паркетника 2025 года выпуска в сентябре и октябре.

Подорожали на 50 тысяч рублей две комплектации – Elite и Premium, второй и третий из четырёх вариантов оснащения Haval Jolion. Так, версия Elite с передним приводом теперь стоит 2 299 000 рублей вместо 2 249 000. Premium с полным приводом теперь продаётся за 2 649 000 рублей вместо 2 599 000.

Новые и старые цены на кроссоверы Haval 2025 года выпуска:

Elite (1,5Т, 2WD, DCT): 2 299 000 рублей (2 249 000 рублей);

Elite (1,5Т, 4WD, DCT): 2 499 000 рублей (2 399 000 рублей);

Premium (1,5Т, 2WD, DCT): 2 499 000 рублей (цена не изменилась);

Premium (1,5Т, 4WD, DCT): 2 649 000 рублей (2 599 000).

Цены на штатную комплектацию Comfort и топовую Tech+ не изменились. Таким образом, «вилка» стоимости Haval Jolion осталась прежней и составляет от 1 799 000 до 2 749 000 рублей.

Новый конкурент для Lada Vesta: рейтинг самых продаваемых автомобилей в России в сентябре