В России подорожала самая популярная иномарка: вот как изменились цены
Самая востребованная в России иномарка подорожала на 50 тысяч рублей.
Российское представительство Haval пересмотрело прайс-лист на самую продаваемую в стране иномарку – кроссовер Jolion. Об этом узнал «Рамблер/авто», сравнив стоимость паркетника 2025 года выпуска в сентябре и октябре.
Подорожали на 50 тысяч рублей две комплектации – Elite и Premium, второй и третий из четырёх вариантов оснащения Haval Jolion. Так, версия Elite с передним приводом теперь стоит 2 299 000 рублей вместо 2 249 000. Premium с полным приводом теперь продаётся за 2 649 000 рублей вместо 2 599 000.
Новые и старые цены на кроссоверы Haval 2025 года выпуска:
- Elite (1,5Т, 2WD, DCT): 2 299 000 рублей (2 249 000 рублей);
- Elite (1,5Т, 4WD, DCT): 2 499 000 рублей (2 399 000 рублей);
- Premium (1,5Т, 2WD, DCT): 2 499 000 рублей (цена не изменилась);
- Premium (1,5Т, 4WD, DCT): 2 649 000 рублей (2 599 000).
Цены на штатную комплектацию Comfort и топовую Tech+ не изменились. Таким образом, «вилка» стоимости Haval Jolion осталась прежней и составляет от 1 799 000 до 2 749 000 рублей.
