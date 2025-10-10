Для основной категории перевозчиков в стране могут сделать исключение.

Обязательное требование об использовании автомобилей российского производства в такси могут отложить как минимум на пару лет. Правда, только для одной категории перевозчиков — самозанятых граждан на личных автомобилях.

Как сообщает «Парламентская газета», до сих пор нет ясности с тем, как быть с таксистами, которые подрабатывают на перевозках в свободное от основной работы время, притом что до вступления закона в силу осталось меньше полугода.

«Общее мнение — они в абсолютном большинстве не станут покупать новую машину из официального списка, а просто начнут зарабатывать втемную», — пишет издание.

По информации источника, Минтранс РФ готов поддержать отсрочку вступления закона о локализации такси самозанятых как минимум до 2028 года, когда перестанет действовать особый налоговый режим для этой категории. Обсуждаются и более поздние сроки — вплоть до 2033 года.

По данным за прошлый год, свыше 90% таксистов в России — это как раз самозанятые на собственных машинах. По оценке экспертов, автомобили 75% этих перевозчиков не соответствуют критериям локализации.

В пятницу вечером, 10 октября, стало известно, что сразу две общественные организации написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отсрочить вступление в силу закона о локализации такси.

