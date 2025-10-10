ГИБДД объявила масштабный рейд на ближайшие выходные

Сотрудники ДПС будут останавливать всех автомобилистов подряд для проверки на алкотестере.

© Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/www.globallookpress.com

В пятницу, 10 октября, по всей России стартовали сплошные проверки водителей, которые продлятся все выходные – субботу и воскресенье. Усиленные наряды ГАИ в регионах будут останавливать все автомобили подряд и уделят особое внимание наличию признаков опьянения у водителей.

Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут 11-12 октября на дорогах Рязани, Самары, Тулы, Пензы, Оренбурга, Волгограда, Кирова, Воронежа, Вологды, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова, Уфы, Петрозаводска, Салехарда, Сыктывкара, Архангельска и многих других регионов нашей страны. В отдельных нарядах ДПС будет предусмотрен передвижной пункт для проведения на месте медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге. Данную информацию (государственный номер автомобиля, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать в Управление ГАИ по телефону 102», — говорится в обращении Госавтоинспекции к гражданам.

За вождение в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического — предусмотрено лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 45 000 рублей.

Как сотрудники ГАИ вычисляют пьяных водителей на дорогах

«СИМ. Велосипедист» и «Встречная полоса»

В ряде регионов вместе с рейдами на пьяных водителей ГАИ проведёт профилактические компании. Так, в Москве на вторые выходные октября запланировано мероприятие «СИМ. Велосипедист»: инспекторы ДПС проведут разъяснительные беседы с теми, кто передвигается на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, напомнив им о правилах и важности защитной экипировки. А в Подмосковье — Люберцах, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде и других районах — пройдет рейд «Встречная полоса» по выявлению нарушителей, выезжающих на «встречку» через сплошную.

