Представлен доступный российский электромобиль

На минувшей неделе автопроизводители представили целый ряд новинок — от доступного российского электромобиля до эксклюзивных гиперкаров и спортивных версий известных моделей.

Evolute i-Joy

Российский бренд Evolute представил обновлённый электрокроссовер i-Joy второго поколения. Ключевым изменением стала платформа: теперь модель построена на специализированной электромобильной архитектуре Quantum S3, а не на переработанной бензиновой.

Новинка оснащается электромотором мощностью 163 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд и, благодаря батарее ёмкостью 51,87 кВт·ч, обладает запасом хода до 471 км. При этом зарядка от 30% до 80% занимает всего 18 минут. В оснащение входят медиасистема с тачскрином, панорамная крыша и беспроводная зарядка. Модель производится на заводе «Моторинвест» в Липецке.

Lamborghini Manifesto

Директор по дизайну Lamborghini Митя Боркерт представил концепт-кар Manifesto. Созданный в честь 20-летия дизайн-центра Centro Stile Lamborghini прототип демонстрирует будущее дизайна бренда. Гиперкар выполнен в классическом для марки клинообразном стиле и оснащен фарами и задними фонарями в фирменном Y-образном исполнении. Заднюю часть автомобиля украшает оригинальный диффузор, а ряд из 12 вентиляционных прорезей на центральной стойке за кабиной намекает на возможное использование двигателя V12.

Aston Martin DB12 S

Британский производитель пополнил линейку суперкаров флагманским купе DB12 S. Модель получила доработанный 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, мощность которого выросла на 20 л.с. и теперь составляет 691 л.с. Благодаря повышенной отдаче мотора и усовершенствованной трансмиссии разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,4 секунды. Максимальная скорость заявлена на уровне 325 км/ч.

Nissan Tekton

Японский бренд рассекретил имя и показал первые изображения нового компактного внедорожника Tekton, премьера которого намечена на 2026 год. Модель, название которой с греческого переводится как «ремесленник» или «зодчий», будет построена на платформе нового поколения Dacia Duster. Производство разместят на мощностях завода в индийском Ченнаи, откуда автомобиль будет поставляться на местный и другие азиатские рынки.

Vittori Turbio

Американский стартап Vittori представил гиперкар Turbio, в дизайне которого использовались алгоритмы искусственного интеллекта. Над проектом также работало ателье Pininfarina. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой: 6,8-литровый двигатель V12 и электромотор на передней оси выдают суммарно 1100 л.с. Заявлен разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды. Производство ограниченной серии в 50 экземпляров начнётся в следующем году в Италии, а стоимость стартует от 2,5 млн долларов.

Capricorn 01 Zagato

Немецкая компания Capricorn совместно с итальянским ателье Zagato создала гиперкар 01 Zagato. Автомобиль с кузовом из углепластика весит менее 1200 кг и оснащается 5,2-литровым турбодвигателем V8 мощностью около 900 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3,0 секунд. Всего будет выпущено 19 экземпляров, каждый из которых обойдётся покупателю как минимум в 2,95 млн евро.

Skoda Fabia 130

Чешский бренд отметил 130-летие выпуском спортивной версии хэтчбека Fabia 130. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором, мощность которого увеличили до 174 л.с. (на 26 л.с. больше стандарта). Оснащенный роботизированной коробкой передач хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды и развивает максимальную скорость 229 км/ч. Автомобиль также получил спортивную подвеску, доработанное рулевое управление и особый дизайн. Старт продаж в Европе запланирован на 30 октября.

Mansory Grande Entrée edition

Ателье Mansory представило радикальную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class под названием Grande Entrée. Тюнинг включает множество карбоновых элементов с уникальной клетчатой текстурой, включая новые бампера, капот и расширители арок. Главной особенностью стали задние двери, открывающиеся против хода движения по образцу Rolls-Royce. В салоне использована комбинация белой и ярко-синей кожи. Доработки 4,0-литрового двигателя V8 позволили поднять его отдачу до 820 л.с. и 1150 Н·м крутящего момента. Всего будет выпущено 8 экземпляров.

Mazda Spirit Racing Roadster

Японский бренд Mazda запустил в продажу спортивные версии родстера MX-5 от гоночного подразделения Spirit Racing. Базовая версия получила обвес, спортивную подвеску Bilstein, тормоза Brembo и титановую выхлопную систему. Более экстремальная модификация 12R оснащена доработанным 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 200 л.с. (вместо стандартных 184 л.с.), ковшами Recaro и распоркой под капотом. Обе версии доступны только с механической коробкой передач. Производство ограничено 2000 экземплярами для базовой версии и 200 для 12R, а право на покупку будет разыграно в лотерею среди японских покупателей.

Voyah Dream+

Китайский бренд Voyah анонсировал выход в России обновлённого роскошного минивэна Dream+. Модель получила 800-вольтовую архитектуру для ускоренной зарядки и тяговую батарею увеличенной ёмкости 62,5 кВт·ч, что позволило повысить запас хода до 1220 км в гибридном режиме, из которых 280 км — на чистой электротяге. Салон улучшили за счёт кресел второго ряда с 26-точечным массажем, а также оснастили новой мультимедийной системой Huawei Hongmeng и системой помощи водителю с лидаром. Поставки первой партии в Россию ожидаются до конца 2025 года.