В Москве подорожал проезд по МСД

Тариф проезда вырос на 42%.

© Воронин Денис/Агентство «Москва»

С понедельника, 13 октября, изменилась стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об индексации тарифов столичный Дептранс предупредил ещё неделю назад.

Проезд по 68-километровой внутригородской магистрали, связывающей север, восток и юг Москвы в обход центра, составит 10 рублей за каждый из девяти участков, либо 90 рублей за всю «платку». Предыдущий тариф составлял 7 рублей и 63 рубля соответственно.

Как и раньше, платный проезд по МСД будет действовать исключительно в будни и только в загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время платить не придётся.

Московский скоростной диаметр является самой доступной платной магистралью в России. Даже с новым тарифом средняя стоимость одного километра составляет 1,13 рубля (против 0,9 рубля ранее), что позволило МСД сохранить первую строчку в рейтинге российских «платок». На втором месте идёт «Обход Тольятти» — 3 рубля за километр, на третьем — Алексеевское-Альметьевск с 4,4 рубля.

Дороже всего в России обходится проезд по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге: 47 рублей за километр.

