Путин вмешался в ситуацию с ценами на бензин на российских заправках

Президент России утвердил меры по обеспечению внутреннего топливного рынка бензином и дизтопливом и сдерживанию роста стоимости.

© Seleznev Pavel/news.ru/www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении экстренных мер по стабилизации цен на автомобильное топливо на АЗС в стране. Вступившее в силу 12 октября распоряжение касается бензина марки АИ-92 и дизтоплива (ДТ).

Указ «О некоторых мерах экономического характера в топливно-энергетической сфере», размещённый на портале официального опубликования правовых актов, касается субсидий для нефтепереработчиков. До 1 мая 2026 года правительство не будет учитывать предел оптовых цен для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу.

Топливный демпфер — это субсидия нефтяным компаниям в случае, когда поставки топлива за рубеж становятся выгоднее продаж в стране. Проще говоря, государство компенсирует им разницу в стоимости на внешнем и внутреннем рынках, стимулируя компании продавать больше топлива в стране и сдерживать рост цен. Однако в случае превышения предельных значений оптовой стоимости — выше 10% на бензин и 20% на дизтопливо — эта субсидия не выплачивается, как в последние два с половиной месяца, когда оптовые и розничные цены резко пошли вверх.

Подписанный Путиным указ предусматривает временную отмену этого самого порога в 10-20% для АИ-92 и ДТ. До мая следующего года нефтепереработчики будут получать средства из бюджета без учета отклонения средних оптовых цен от предельно допустимых отметок. Это должно поспособствовать насыщению внутреннего рынка автомобильным топливом и стабилизации цен на АЗС.

Отмена акцизов на дизельное топливо

Кроме того, подписанный Владимиром Путиным указ вводит налоговые послабления для производителей дизельного топлива. На солярку, произведенную путем смешения с авиакеросином и иными компонентами, не будет действовать топливный акциз. Это значит, что на зимний вид солярки, который получается путём такого смешивания, не будет действовать надбавка к оптовой цене. Стоимость акциза на дизтопливо сейчас составляет 12 120 рублей за 1 тонну.

Как и в случае с демпфером, распоряжение президента России по ДТ будет действовать до 1 мая 2026 года.

Рост цен на бензин в России установил очередной рекорд