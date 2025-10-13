Крид вручил школьнице ключи от Lamborghini Urus: кто оплатит налог 4 млн рублей за дорогой автомобиль

СМИ предупреждали, что семью 15-летней школьницы из Астрахани ждут большие финансовые проблемы.

© Канал Егора Крида на Youtube

Юная жительница Астрахани стала владельцем кроссовера Lamborghini Urus от певца Егора Крида. Торжественная передача роскошного автомобиля состоялась на концерте в Санкт-Петербурге, и во время этой церемонии представители певца разъяснили один немаловажный финансовый аспект.

15-летняя школьница по имени Мария победила в конкурсе Крида в стриме, в котором участвовали около 65 тысяч фолловеров. Для получения дорогого подарка она была приглашена вместе с семьей на выступление певца в Северной столице в прошлую субботу, 11 октября.

Как только стало известно о победе юной жительницы Астрахани в розыгрыше, СМИ предупредили, что семью Марии ждут серьезные финансовые проблемы. Дело в том, что подаренные транспортные средства не освобождаются от налога, если даритель не является родственником, и считаются доходом, с которого в установленный срок необходимо заплатить налог в размере 13% от стоимости. И если учесть, что автомобиль 2021 года выпуска сохранил свою начальную стоимость 30 млн рублей, то размер налога составит около 4 млн рублей. Это немалые деньги, за которые можно приобрести два или даже три автомобиля массового сегмента.

Поскольку новоиспеченной обладательнице Lamborghini Urus нет 18 лет, налог за получение дорогой машины должны были уплатить её родители. Однако на церемонии вручения было объявлено, что сторона Крида урегулировала этот финансовый аспект.

«Организаторы мероприятия уточнили, что все обязательства перед государством по оформлению подарка выполнены, и семье не придётся самостоятельно оплачивать «многомиллионные» налоги — автомобиль переходит в их полную собственность», — сообщила «МК в Астрахани».

Впрочем, не стоит забывать, что есть ещё и такая вещь, как транспортный налог. Размер такой пошлины за Lamborghini Urus составляет 102 750 рублей, и этот налог семье из Астрахани, скорее всего, придётся платить уже самостоятельно.

Транспортный налог в 2025 году: сколько, когда и как оплатить