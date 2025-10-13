Крупное ДТП с Xiaomi SU7: на электромобиле заблокировались двери после аварии и пожара

Акции Xiaomi рухнули почти на 10% после этого происшествия.

© Xiaomi

В Китае произошло второе за последние полгода крупное дорожно-транспортное происшествие с участием суперседана Xiaomi SU7 Ultra. ДТП оказалось фатальным и подняло вопрос о безопасности электронных дверных ручек, сообщает Bloomberg.

Авария произошла в ночь с 12 на 13 октября в Чэнду, крупнейшем городе на западе Китая. По предварительной версии, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался сначала в другой автомобиль, а затем — в дорожный разделитель.

После двойного столкновения электрическая машина загорелась. Несколько проезжавших мимо автомобилистов тут же остановились, но не смогли открыть машину и спасти водителя, который, судя по имеющейся на данный момент информации, находился в салоне один. По неподтвержденной пока версии, двери оказались заблокированы, так как оборудовались электроприводом.

«Инцидент, вероятно, послужит поводом для новых дискуссий об электронных выдвижных ручках, которые деактивируются после отключения питания бортовой системы автомобиля», — пишет Bloomberg.

В Xiaomi пока никак не прокомментировали происшествие. В то же время акции компании в понедельник утром обрушились на 8,7% — это максимальное падение с апреля нынешнего года, когда произошёл другой трагический случай с Xiaomi SU7. Тогда седан, ехавший в режиме автопилота, столкнулся с бетонным ограждением. В результате аварии погибли три человека.

