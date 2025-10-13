Самый продаваемый китайский внедорожник будут выпускать в России

Бестселлер 2024 года в классе рамных внедорожников встанет на конвейер в Калининграде.

© Great Wall

Автозавод «Автотор» в Калининграде, на котором раньше собирали машины BMW, Kia и Hyundai, готовится к запуску производства полноценного рамного внедорожника. Речь идёт о среднеразмерном Tank 300 от китайского концерна Great Wall Motor.

По информации инсайдерского портала «Китайские автомобили», в настоящее время предприятие занимается сертификацией Tank 300 и уже оформило необходимые для получения ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) декларации соответствия. Выпуск стартует после того, как «Автотору» выдадут все необходимые документы.

Известно, что на конвейер встанет полноприводный Tank 300 (в линейке имеется также переднеприводная версия – прим. «Рамблер/авто») с двигателем мощностью от 216 до 238 л.с. Каких-либо других подробностей пока нет.

Tank 300 — один из самых продаваемых китайских «рамников» в России. По итогам прошлого года эта модель разошлась тиражом 16 285 штук и заняла первое место в своей рыночной нише, опередив бестселлер 2023 года Exeed LX и своего старшего брата Tank 500.

Какой внедорожник выбрать в 2025 году: 10 лучших автомобилей на рынке