Когда закончится топливный кризис в России: правительство назвало сроки

Минфин РФ отреагировал на указ Владимира Путина.

Дефицит бензина и солярки, который привел к приостановке некоторых АЗС в стране и подорожанию автомобильного топлива, будет решён в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с депутатами Госдумы РФ.

«Сейчас складываются определённые ограничения снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время», — приводит слова Силуанова информационное агентство «Интерфакс».

При этом министр отметил, что в сдерживании роста цен на бензин и дизельное топливо помогут меры, утвержденные президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подписал указ о предоставлении субсидий нефтепереработчикам даже в условиях высоких оптовых цен на топливо.

«Принято решение об изменении порядка уплаты демпфера, который увеличивает возможности нефтеперерабатывающего производства держать цены на нефтепродукты, сохранять их доступными для наших граждан», — прокомментировал Силуанов.

Темп роста розничных цен на топливо в России ускоряется третью неделю подряд и за 30 сентября — 6 октября достиг отметки +0,85%. Данные за вторую неделю октября Росстат обнародует в среду вечером, 15 октября.

