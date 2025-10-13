Стали известны стоимость и дата старта продаж рестайлинговой Lada Niva Travel

Инсайдеры рассказали, когда можно будет купить обновлённый внедорожник от АвтоВАЗа.

© АвтоВАЗ

До запуска продаж обновлённого внедорожника Lada Niva Travel осталось чуть больше месяца. В доступе в автосалонах рестайлинговая модель появится 20 ноября, сообщил инсайдерский портал RCI News.

По информации источника, стоимость новой Lada Niva Travel будет начинаться от 1 400 000 рублей. Минимальная цена актуальной версии без учёта различных скидок и акций — 1 314 000 рублей.

Рестайлинговая Lada Niva Travel будет отличаться в первую очередь двигателем: внедорожник оснащается 1,8-литровым мотором на 90 л.с. вместо 83-сильного агрегата рабочим объёмом 1,7 литра. Была также доработана 5-ступенчатая механическая коробка передач, усовершенствована подвеска. Кроме того, обновленная «Нива» получила светодиодные фары, новые передний бампер и изменённую решётку радиатора

Массовый выпуск рестайлинговой Lada Niva Travel стартует в ближайшие недели.

Мотор, тормоза и подвеска: всё об улучшенной Lada Niva Travel и будущем Lada Niva Legend