Новый российский автобренд совершил мощный прорыв на рынке

Бренд добрался до топ-5 продаж всего за 1,5 месяца после дебюта.

Чуть меньше месяца назад, в середине сентября, основатель и генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что новый российский автобренд Tenet очень скоро окажется в топ-5 самых востребованных на отечественном рынке. Эксперт оказался абсолютно прав.

По итогам прошлой недели, 6-12 октября, Tenet, согласно данным «Автостата» установил личный рекорд продаж в рамках семи дней — 1689 автомобилей. Благодаря этому результату марка заняла пятое место, уступив только Lada (7122 штуки), Haval (5615), Geely (3129) и Belgee (2468).

Из топ-5 рейтинга новая отечественная марка выбила Chery (1461 единиц). Это весьма любопытно, потому что автомобили Tenet представляют собой лицензионные копии Chery. Так, Tenet T4 — это Chery Tiggo 4, Tenet T7 — Chery Tiggo 7L, Tenet T8 — Chery Tiggo 8 Plus.

Продажи автомобилей Tenet стартовали 21 августа. Таким образом, бренду потребовалось меньше двух месяцев, чтобы войти в пятёрку самых популярных в России.

