В России могут измениться требования к автомобильным госномерам

Советник президента России обратил внимание на разночтение в стандартах оформления госзнака.

В России предложили установить единый стандарт для автомобильных госномеров и запретить езду с табличками без изображения российского триколора. С таким предложением глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Глава СПЧ в письменном обращении отметил, что в настоящее время в требованиях к наличию триколора на госномерах существуют разночтения. Дело в том, что действуют два ГОСТа – 1993 года, согласно которому печать цветного флага необязательна, и 2018 года, по которому флаг на номере обязателен. И некоторые водители, по словам Фадеева, сознательно, пользуясь этой "лазейкой", изготавливают себе дубликат номеров без триколора.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание», — приводит слова Фадеева Телеграм-канал СПЧ.

В прошлом году депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с идеей лишать водительских прав за отсутствие государственного флага России на регистрационном знаке автомобиля. Однако эта идея не нашла поддержки. В частности, в ГАИ тогда заявили, что по действующим нормам на номере должна быть надпись RUS, а изображение флага не является обязательным.

Сейчас минимальный штраф за езду с госномерами, не соответствующими стандарту, составляет 500 рублей. Такое административное наказание автовладелец может получить за криво установленный или грязный номерной знак. За отсутствие таблички грозит штраф в 5000 рублей, а за преднамеренное сокрытие можно лишиться водительского удостоверения на срок до 1,5 года.

