В Москве замедлился рост цен на бензин

Динамика изменения стоимости автомобильного топлива на московских АЗС за прошлую неделю.

Автомобильное топливо на заправках в Москве за последнюю неделю сбавило в темпах роста стоимости. Такой вывод следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА), с которым ознакомился «Рамблер/авто».

С 7 по 13 октября бензин на столичных АЗС в среднем подорожал на 35 копеек или 0,48% — с 71,72 до 72,07 рубля за литр. Для сравнения, неделей ранее подорожание было на уровне 0,60% — с 71,29 до 71,72 рубля.

Цены на дизтопливо в Москве, наоборот, ускорились. Если в первую неделю октября солярка на заправках в столице подорожала на 35 копеек (+0,48%), то за вторую неделю этого месяца её стоимость выросла на 38 копеек — с 71,80 до 72,18 рублей (+0,52%) за литр.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 7 по 13 октября:

АИ-92: +0,44%, с 60,40 до 60,67 рубля;

АИ-95: +0,4%, с 66,65 до 66,92 рубля;

АИ-100: +0,6%, с 88,11 до 88,64 рубля;

Дизельное топливо: +0,52%, с 71,80 до 72,18 рубля.

Данные по изменению цен на бензин и дизтопливо в регионах России за прошедшую неделю Росстат представит в ближайшую среду, 15 октября.

