В России придумали новый способ борьбы с высокими ценами на бензин

На российских АЗС хотят контролировать максимально допустимые цены.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

На автозаправочных станциях (АЗС) в России хотят установить максимально допустимые цены на бензин и дизельное топливо. Если инициатива получит «зелёный свет», стоимость будет рассчитываться по двум параметрам.

Как рассказала газета «Известия», с инициативой ввести потолок цен на автомобильное топливо выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Президент организации Антон Шапарин обратился с этой инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

С начала текущего года стоимость бензина на заправках во всей России выросла на 10,15%. Это более чем вдвое выше уровня инфляции в 4,52%.

«Считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — рассказал Шапарин о том, как может действовать предложенный им механизм.

В ФАС подтвердили, что получили соответствующее письмо от Национального автомобильного союза. Предложение будет рассмотрено в установленном порядке.

