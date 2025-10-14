Повышение утильсбора 1 ноября просят перенести из-за форс-мажора

Общественная организация написала письмо в правительство РФ.

Повышение утильсбора, намеченное на 1 ноября 2025 года, необходимо перенести из-за форс-мажора с доставкой из-за границы уже купленных автомобилей. Об этом заявила общественная организация «Деловая Россия» в письме первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

В начале последнего месяца осени в силу должно вступить постановление о переходе на новую формулу подсчёта утильсбора, в которую будет включена мощность двигателя. По оценке экспертов рынка, это приведёт к подорожанию автомобилей на 5-20% в зависимости от класса.

Есть риск, что под новый утильсбор попадут автомобили, которые россияне купили при действующей ставке. Так, на прошлой неделе стала известна история семьи из Иванова, которая приобрела машину в Китае ещё в начале сентября, но из-за ажиотажа с ввозом иномарок, связанного как раз с новым «утилем», получит её после 1 ноября.

«С форс-мажорной задержкой в доставке столкнулись граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях. Просим вас рассмотреть возможность отсрочки вступления данной меры на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года», — сказано в письме, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Между тем, статус постановления о новом механизме утильсбора на портале проектов нормативных правовых актов остаётся неизменным уже почти две недели. 4 октября закончился этап общественного обсуждения, по итогам которого документ получил свыше 125 тысяч негативных отзывов, и с тех пор дальнейших подвижек в работе над ним нет.

В конце прошлой недели в СМИ даже появилась информация со ссылкой на источники в профильных ведомствах и представителей авторынка, что принято решение не повышать утильсбор с 1 ноября. Однако каких-либо комментариев со стороны Минпромторга не поступало.

Обновление: во вторник днём, 14 октября, стало известно, что первый вице-премьер РФ рассмотрел обращение общественников и дал поручение Минпромторгу изучить возможность отсрочки перехода на новую схему расчёта утильсбора.

