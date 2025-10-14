МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества при покупке авто

В мессенджерах активизировались мошенники под видом продавцов автомобилей из-за границы.

© Brian A Jackson/Shutterstock

В России набирает обороты новый вид обмана при заказе и покупке автомобиля из-за границы. Злоумышленники используют высокий спрос на иномарки в последнее время, предлагая гражданам в мессенджерах выгодные условия и обещая короткие сроки доставки, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Одним из требований является оплата в криптовалюте. Потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму денег «для подтверждения платежеспособности» или вступительного платежа», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, мошенники предлагают купить автомобиль по цене значительно ниже рыночной и настойчиво призывают оформить сделку под предлогом повышения цен, при этом предлагая перейти по ссылкам от незнакомых лиц для «подтверждения платежа» или «оформления документов».

МВД РФ рекомендует очень осторожно относиться к предложениям о покупке авто по «выгодным» ценам, избегать расчёта криптовалютой и не переходить по ссылкам от незнакомых лиц. Также ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам коды из СМС и данные своих банковских карт.

