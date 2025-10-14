Ситидрайв внедрил услугу «Адвокат клиента»: новый уровень защиты прав пользователей каршеринга

Эта инициатива стала первой среди всех операторов каршеринга.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ситидрайв, один из крупнейших в России операторов каршеринга, объявил о запуске услуги «Адвокат клиента». Подробности о новой функции пресс-служба компании рассказала в сообщении, которое поступило в редакцию «Рамблер/авто».

Услуга позволяет клиентам эффективно оспаривать штрафы за ДТП и связанные с дорожно-транспортными происшествиями спорные моменты, добиваясь объективного разрешения ситуаций.

Пользователь, несогласный с наложенным штрафом, может подать обращение сотруднику Ситидрайва («адвокату»), который тщательно изучит обстоятельства дела и сформулирует обоснованную позицию от имени пользователя.

Как отметили в компании, Ситидрайв — первый оператор каршеринга, внедривший подобный сервис.

«Несмотря на то, что Ситидрайв стремится к автоматизации процессов, мы делаем всё возможное, чтобы оставаться понятными своим пользователям. Поэтому появилась услуга Адвоката клиента, которая помогает рассматривать каждый случай индивидуально, находя оптимальный путь разрешения ситуаций. Наша цель не состоит в том, чтобы спорить самим с собой. Напротив, мы ищем возможности облегчить положение пользователя, предлагая справедливые решения», — прокомментировал генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Как пользователю Ситидрайва получить доступ к «Адвокат клиента»?

Процесс подачи жалоб автоматизирован: пользователи могут направить обращение либо через специальную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты (we@citydrive.ru). Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения.

По данным компании, за первые девять месяцев текущего года специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40% решений были скорректированы в пользу клиентов.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России