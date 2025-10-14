Правительство РФ готово отменить повышение утильсбора на легковые авто с 1 ноября

Первый вице-премьер Денис Мантуров отреагировал на просьбу общественников.

Министерство промышленности и торговли в России в оперативном режиме рассмотрит условия отсрочки перехода на новую методику подсчёта утилизационного сбора на автомобили, запланированного на 1 ноября 2025 года. Соответствующее поручение ведомство получило от первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Утром во вторник, 14 октября, стало известно, что заместитель председателя правительства получил от общественной организации «Деловая Россия» письмо с просьбой отсрочить введение нового утильсбора. Причина — коллапс по доставке из-за границы автомобилей, которые были заказаны ещё до новостей о постановлении и тоже попадут под повышение стоимости.

Утильсбор по-новому должен вступить в силу с 1 ноября 2025 года. Единственное нововведение — включение в методику расчёта мощности мотора от 160 л.с. вдобавок к рабочему объёму агрегата и возрасту автомобиля. Эксперты прогнозируют, что в связи с этим изменением автомобили в России подорожают от 5% до 20%.

