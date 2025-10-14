Повышение утильсбора с 1 ноября: Мантуров назвал срок вероятной отсрочки

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о возможной отсрочке перехода на новый утильсбор.

Переход на новую методику расчёта утилизационного сбора на автомобили в России может быть отложен на один месяц — с 1 ноября до 1 декабря 2025 года. Об этом на заседании в Госдуме заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Во вторник, 14 октября, в правительство РФ поступило обращение от общественной организации «Деловая Россия». Общественники попросили отсрочить вступление в силу нового «утиля», так как уже купленные иномарки невозможно растаможить до 1 ноября из-за пробок с автовозами на границе.

«Я уже дал поручение Министерству промышленности и торговли РФ и Министру Антону Алиханову о возможном перенесении на месяц сроков введения этого решения. Уверен, мы найдём оптимальный вариант», — заявил вице-премьер на пленарном заседании.

По оценке министра, отсрочки на месяц должно хватить для решения возникших проблем с растаможиванием автомобилей, которые сейчас «застряли» на границе.

