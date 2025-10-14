Mercedes показал необычный электромобиль в ретро-стиле

Очертания кузова купе Vision Iconic — отсылка к модели Mercedes-Benz 30-х годов прошлого года.

© Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила Vision Iconic — концепт роскошного футуристичного купе с ретро-нотками. Возможно, так будет выглядеть новое флагманское купе Mercedes S-класса, масштабное обновление которого запланировано на ближайшие годы.

В «трёхлучевой звезде» назвали Vision Iconic шоу-каром, «вдохновленным богатым историческим наследием марки и созданным со взглядом в будущее». Безусловно, ключевая и самая заметная особенность концепта — декоративная решётка радиатора с подсветкой, фактически представляющая собой светодиодную панель. Решение не новое и уже было показано на примере электрического внедорожника GLC EQ. Однако на Vision Iconic решётка намного крупнее.

© Mercedes-Benz

В целом по силуэту кузова концепт похож на классический Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier 1938 года, один из самых знаковых автомобилей в истории немецкого автопроизводителя. Вообще надо сказать, что Vision Iconic имеет не одну ссылку к культовым моделям. Так, вышеупомянутая массивная светодиодная решётка радиатора, несмотря на новизну, своей формой отсылает к седанам W108, W111 и лимузину 600 Pullman, выпущенным в 60-х и 70-х годах прошлого века.

© Mercedes-Benz

Необычное сочетание ретро-стиля с футуристическими идеями подчёркивает наличие различных технологических новшеств. Кузов Vision Iconic покрыт специальной краской, собирающей солнечную энергию и преобразующей её в электрический заряд для тяговой батареи. При идеальных погодных условиях такая подзарядка может обеспечить запас хода до 12 тысяч км.

© Mercedes-Benz

Кроме того, концепт оснащён автопилотом четвёртого уровня, при активации которого на загородном шоссе не требуется участие водителя в управлении авто. Ещё можно отметить, что рулевая колонка не связана механически с передними колесами и работает по системе Steer-by-Wire, то есть по проводам.

© Mercedes-Benz

Подробностей о силовой установке, к сожалению, нет. В Mercedes-Benz лишь рассказали, что концепт полностью электрический.

© Mercedes-Benz

Является ли Vision Iconic прообразом нового купе Mercedes S-Class или станет полноценной серийной моделью — вопросы открытый. В любом случае, массовой эта роскошная и весьма нестандартная машина не станет точно.

