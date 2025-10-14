Mercedes показал необычный электромобиль в ретро-стиле

Mercedes-Benz показал концепт ретро-электромобиля с автопилотом и подзарядкой от солнца
Очертания кузова купе Vision Iconic — отсылка к модели Mercedes-Benz 30-х годов прошлого года.
Компания Mercedes-Benz представила Vision Iconic — концепт роскошного футуристичного купе с ретро-нотками. Возможно, так будет выглядеть новое флагманское купе Mercedes S-класса, масштабное обновление которого запланировано на ближайшие годы.
В «трёхлучевой звезде» назвали Vision Iconic шоу-каром, «вдохновленным богатым историческим наследием марки и созданным со взглядом в будущее». Безусловно, ключевая и самая заметная особенность концепта — декоративная решётка радиатора с подсветкой, фактически представляющая собой светодиодную панель. Решение не новое и уже было показано на примере электрического внедорожника GLC EQ. Однако на Vision Iconic решётка намного крупнее.
В целом по силуэту кузова концепт похож на классический Mercedes-Benz 540K Autobahn Kurier 1938 года, один из самых знаковых автомобилей в истории немецкого автопроизводителя. Вообще надо сказать, что Vision Iconic имеет не одну ссылку к культовым моделям. Так, вышеупомянутая массивная светодиодная решётка радиатора, несмотря на новизну, своей формой отсылает к седанам W108, W111 и лимузину 600 Pullman, выпущенным в 60-х и 70-х годах прошлого века.
Необычное сочетание ретро-стиля с футуристическими идеями подчёркивает наличие различных технологических новшеств. Кузов Vision Iconic покрыт специальной краской, собирающей солнечную энергию и преобразующей её в электрический заряд для тяговой батареи. При идеальных погодных условиях такая подзарядка может обеспечить запас хода до 12 тысяч км.
Кроме того, концепт оснащён автопилотом четвёртого уровня, при активации которого на загородном шоссе не требуется участие водителя в управлении авто. Ещё можно отметить, что рулевая колонка не связана механически с передними колесами и работает по системе Steer-by-Wire, то есть по проводам.
Подробностей о силовой установке, к сожалению, нет. В Mercedes-Benz лишь рассказали, что концепт полностью электрический.
Является ли Vision Iconic прообразом нового купе Mercedes S-Class или станет полноценной серийной моделью — вопросы открытый. В любом случае, массовой эта роскошная и весьма нестандартная машина не станет точно.
Разрыв шаблона: 5 очень странных концептов от именитых брендов