«Услышали глас народа». Эксперт об отсрочке введения утильсбора в РФ

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с «Рамблер/авто» прокомментировал планы российских властей отсрочить изменение методики расчета утилизационного сбора на автомобили, выразив мнение, что в РФ следует в целом отказаться от принятия решения о повышении утильсбора.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть отсрочку перехода на новую методику подсчета утилизационного сбора на автомобили. Изначально изменения планировалось ввести с 1 ноября 2025 года. Перед этим стало известно, что заместитель председателя правительства получил от общественной организации «Деловая Россия» письмо с просьбой отсрочить введение нового утильсбора. Причина — коллапс по доставке из-за границы автомобилей, которые были заказаны еще до новостей о постановлении и тоже попадут под повышение стоимости.

Здесь чиновники услышали глас народа. Законопроект о повышении утильсбора вызвал такое возмущение, что не услышать этот глас было нельзя. На портале нормативных правовых актов, где был он размещен, документ собрал почти 130 тыс. отрицательных отзывов. Полагаю, такого возмущения в правительстве не видели давно, поэтому там на всякий случай решили перенести сроки введения новых правил на несколько месяцев. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Эксперт выразил мнение, что российским властям следует отказаться принятия решения по дальнейшему повышению утильсбора.

«Это связано с тем, что такое решение подорвет российский авторынок, который и так падает. Думаю, при дальнейшем повышении утильсбора он вообще рухнет. Однако подобные доводы чиновники пока почему-то не слышат. Когда в прошлом году вводился повышенный утильсбор, с него планировалось собрать вдвое больше средств, чем ранее. Но в итоге собрали меньше, так как рынок просел», - сказал он.

Новая методика подсчета утильсбора не будет принята в РФ до конца текущего года, считает Моржаретто.