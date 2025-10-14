Вслед за отменой визового режима в КНР упростили для российских граждан выдачу временных водительских прав.

Российские автомобилисты отныне могут получить временное водительское удостоверение в Китае по упрощенной процедуре. Оформление прав теперь осуществляется в течение одного рабочего дня, сообщает газета «Хэйхэ Жибао».

В Китае не действуют зарубежные водительские права. Для управления как собственным автомобилем, так и машинами из каршеринга и проката требуется временное удостоверение местного образца, оформляемое на срок от 3 до 12 месяцев. Обычно срок ожидания составлял около трёх дней.

На данный момент упрощенная процедура для российских водителей действует в одном регионе — городе Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией. Для получения прав необходимо обратиться в местную нотариальную контору или отдел контроля дорожного движения Управления общественной безопасности города, предоставив оригинал загранпаспорта и копию водительских прав российского образца.

Причём выдача документа занимает всего 20 минут. Оформляется временное водительское удостоверение на двух языках.

