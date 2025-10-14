В Москве появится новая платная дорога: маршрут, сроки и стоимость

Стали известны подробности о платном дублере МКАД от Новорижского шоссе до Одинцово.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Новую платную автомагистраль планируют построить в Москве в течение четырёх лет. Подробности о проекте строительства дороги рассказал портал MSK1.

Магистраль протяженностью 18,6 километров станет платным дублером МКАД от Новорижского шоссе до Одинцово. В зависимости от участка на дороге будет от двух до четырёх полос движения в каждую сторону. Также на маршруте построят девять эстакад, длина самой протяженной из которых составит 1,2 км.

Расчетная скорость движения на новой «платке» составит 120 км/ч, а максимальная пропускная способность в сутки в первый год после введения в эксплуатацию составит 23 тысяч автомобилей.

Ожидаемая плата за проезд в зависимости от категории транспортного средства — от 29 до 92 рублей за километр. При этом платной автомагистраль будет первые 45 лет после запуска в эксплуатацию, после чего станет бесплатной.

Срок возведения новой автомагистрали на западе Москвы — четыре года. Предварительная стоимость проекта составляет 77,5 млрд рублей.

Платные дороги Москвы в 2025-м году: участки, стоимость проезда, способы оплаты