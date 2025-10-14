Вопрос отсрочки повышения утильсбора дойдёт до премьер-министра России

Предложение по переносу сроков введения «утиля» поступит Михаилу Мишустину на этой неделе.

© Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/www.globallookpress.com

До конца этой недели премьер-министру России Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову будет доложено о возможных мерах по отсрочке введения нового утильсбора на автомобили. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Переход на новый механизм расчёта «утиля» с 1 ноября оказался под вопросом после обращения одной из общественных организаций к Мантурову. Авторы письма указали на то, что по причине форс-мажора с поставками, связанного с ажиотажем на отечественном рынке, на границе с Китаем «застряли» уже купленные автомобили, и растаможить их до повышения цен из-за нового утильсбора не получится.

На выступлении в Госдуме во вторник, 14 октября, Мантуров заявил, что отсрочка возможна — по крайней мере на один месяц, то есть до 1 декабря.

«У нас действительно было много обращений от граждан через социальные сети и от бизнес-объединений. Денис Валентинович (Мантуров — прим. «Рамблер/авто») дал нам поручение проработать этот вопрос.

Мы рассматривали уже предварительно эту тему. Денису Валентиновичу на этой неделе и руководителю правительства (Михаилу Мишустину) будем докладывать наши предложения», — приводит слова Алиханова РИА «Новости».

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Рамблер/авто» допустил, что введение новых правил подсчёта утильсбора будет отсрочено не до 1 декабря, а до 2026 года.

