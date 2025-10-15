В правительстве России оценили шансы на отсрочку реформы такси

Могут ли перенести закон о локализации авто в такси? Ответил министр промышленности и торговли Российской Федерации.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Закон о локализации такси в России точно вступит в силу 1 марта 2026 года, и речи о его переносе нет. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на встрече с прессой.

10 октября две общественные организации обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отсрочить введение новых требований к таксопаркам как минимум до 2028 года, а то и вовсе до 2031 года.

«Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. Это президентский законопроект. Он принят не так давно, и он не вступил ещё в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе», — приводит слова Алиханова газета РИА «Новости».

Реформа такси, намеченная на март следующего года, подразумевает допуск к пассажирским перевозкам только тех автомобилей, которые произведены на территории России. Для соответствия критериям машина должна иметь высокую долю российских компонентов (минимум 3500 баллов локализации), либо выпущена в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

В первую редакцию списка автомобилей, допущенных к работе в такси, попали шесть марок и 22 модели. В Минпромторге подчеркнули, что к 1 марта 2026 года этот перечень будет расширен.

