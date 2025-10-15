Алиханов назвал марку, которая точно попадёт в обновлённый список авто для такси

Глава Минпромторга РФ рассказал, какому автобренду гарантированно место в перечне машин по новому закону о такси.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на встрече с журналистами рассказал, что к 1 марта 2026 года список автомобилей, допущенных к работе в такси, будет расширен. По его словам, автомобилям одной популярной марки гарантировано место в этом перечне.

1 октября Минпромторг опубликовал первую редакцию списка машин, которые получат разрешение на работу в такси. Среди них, к удивлению автомобильной общественности, не оказалось машин Haval, Tenet, Solaris, выпускаемых на заводах в России.

«Могу сразу сказать, что Haval, который с 2019 года работает в Туле, в наше предложение точно попадёт. Они выполняют условия по уровню локализации, которые брали на себя, когда подписывали специальный контакт», — приводит слова Алиханова РИА «Новости».

Haval — это единственный на данный момент китайский автопроизводитель, имеющий собственный завод в России, а не прокси-производство, организованное на мощностях партнёрских предприятий. Помимо сборки машин, на площадке в индустриальном парке «Узловая» в Туле производят фирменные двигатели Haval, а в 2026-м там будет запущено в эксплуатацию подразделение по выпуску коробок передач.

