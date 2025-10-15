«Следите за новостями». Audi грозит выпустить конкурента «Гелендвагена»

Немецкая компания не отказалась от планов по выпуску большого квадратного внедорожника.

Один из трёх ведущих немецких автопроизводителей Audi в ближайшее время может объявить о создании брутального внедорожника в стиле культового Mercedes-Benz G-Class, более известного как «Гелендваген». На выход в новую нишу авторынка намекнул босс «Четырёх колец» Гернот Дёлльнер.

Audi не первый год подумывает о разработке конкурента «Гелика», как, к слову, и BMW, ещё один представитель большой немецкой «тройки». Так, в 2023-м главный дизайнер компании Марк Лихте отметил, что в данной сегменте представлены только Mercedes-Benz и Land Rover, и Audi вполне могла бы стать третьим игроком.

В недавнем интервью AutoCar гендиректора Audi спросили, актуален ли для компании проект внедорожника.

«Следите за новостями», — уклончиво ответил Дёльнер на вопрос.

Топ-менеджер добавил, что Audi не отказывается от мечты составить конкуренцию, например, Land Rover Defender, а выход в достаточно узкую нишу авторынка компанию совсем не пугает.

Каким будет внедорожник Audi?

Ранее в этом году Audi представила концепт-кар Q6 e-tron Offroad на базе Q6 e-tron Sportback — с переделанным кузовом, приподнятой стойкой, портальными мостами и внедорожными шинами. Может быть, это и есть ответ Mercedes-Benz G-Class? Эксперты полагают, что всё-таки конкурент «Гелендвагена» от марки из Ингольштадта будет отдельной разработкой, а не внедорожной версией одной из актуальных моделей.

Как вариант, основой для проекта могли бы стать внедорожник Scout Traveler или пикап Tara от Volkswagen, материнской компании Audi. Эти «вездеходы» базируются на шасси с лестничной рамой, имеют полный привод с блокировкой переднего и заднего дифференциалов. Заимствование этой базы помогло бы Audi сэкономить средства и время на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Но, конечно, пока от Audi нет официальных новостей, всё это лишь догадки.

