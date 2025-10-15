Geely отреагировала на сообщения о массовых поломках своих автомобилей в России

Российское представительство марки в ответ на запрос «Рамблер/авто» прокомментировало сообщения о заводском браке двигателей на кроссоверах Geely Cityray и Boyue Pro.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Поломки двигателя на автомобилях Geely единичны и не носят массовый характер. С таким заявлением по следам публикаций в Телеграм-канале выступило российское подразделение «Джили-Моторс».

В среду утром, 15 октября, в Сети появились сообщения, сопровождаемые фотографиями и видео, о том, что многие российские владельцы автомобилей Geely столкнулись с поломками мотора. Утверждалось, что причиной является заводской брак.

«Компания Geely Motors в курсе обращений владельцев, связанных с работой двигателя на отдельных автомобилях. Эти обращения единичны и не носят массовый характер. В настоящее время Geely Motors проводит ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем.

Эти мероприятия реализуются с целью улучшения потребительских свойств автомобилей и повышения адаптивности двигателей к возможным отклонениям состава и качества топлива, используемого на территории Российской Федерации.

Данные сервисные кампании распространяются, в частности, на модель Geely Monjaro и реализуются официальной дилерской сетью Geely.

Что касается автомобилей Geely Cityray и Boyue Pro, упомянутых в публикации, обращаем внимание, что компания Geely Motors не осуществляет гарантийное обслуживание автомобилей, ввезённых на территорию РФ по каналам параллельного импорта», — говорится в сообщении от российского подразделения Geely.

Geely стабильно входит в топ-3 самых популярных китайских автобрендов в России. А кроссовер Coolray по итогам первого полугодия 2025 года занял второе место по продажам новых «китайцев» (4,3 тысячи штук), уступив только Haval Jolion (5,1 тысячи).

