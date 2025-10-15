За вторую неделю октября бензин и дизтопливо подорожали на заправках в 80 регионах России, но темп роста цен ниже, чем неделей ранее.

Впервые за последние четыре недели на российских АЗС замедлился рост цен на автомобильное топливо. Бензин и солярка продолжают дорожать, но не так резко, как неделей ранее, когда прибавка в стоимости за литр составила 0,85%.

Согласно еженедельному отчёту Росстата, за прошлую неделю, с 7 по 13 октября, бензин на российских заправках подорожал на 49 копеек — с 64,33 до 64,82 рубля за литр, то есть на 0,76%.

Подорожал бензин в 80 регионах России. Сильнее всего горючее выросло в цене в Республике Алтай — плюс 5,6% за неделю. В Москве бензин стал дороже на +0,48%.

За вторую неделю октября 2025 года на российских АЗС в цене выросли все виды и марки автомобильного топлива:

АИ-92: +0,88% (54 копейки), с 61,19 до 61,73 рубля;

+0,88% (54 копейки), с 61,19 до 61,73 рубля; АИ-95 : +0,67% (45 копеек), с 66,41 до 66,86 рубля;

: +0,67% (45 копеек), с 66,41 до 66,86 рубля; АИ-98 и выше: +0,46% (40 копеек), с 86,06 до 86,46 рубля;

+0,46% (40 копеек), с 86,06 до 86,46 рубля; Дизельное топливо: +0,41% (30 копеек), с 72,94 до 73,24 рубля.

Как менялись средние цены на АЗС в России за последние 2,5 месяца

В предыдущий раз подорожание горючего на АЗС в России замедлялось 9-15 сентября – 0,45% против 0,55% неделей ранее.

29 июля-4 августа: +0,3%;

5-11 августа: +0,4%;

12-18 августа: +0,44%;

19-25 августа: +0,6%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

2-8 сентября: +0,55%;

9-15 сентября: +0,45%;

16-22 сентября: +0,62%;

23-29 сентября: +0,79%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

7-13 октября: +0,76%.

Путин вмешался в ситуацию с ценами на бензин на российских заправках