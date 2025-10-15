Быстрый, красивый и доступный: АвтоВАЗ выпустит новый гоночный автомобиль в 2026 году

Представитель АвтоВАЗа рассказал «Рамблер/авто» о создании гоночной Lada Iskra и отреагировал на сообщения о запуске монокубка с участием этой модели.

© Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Российский концерн АвтоВАЗ не подтвердил, но и не опроверг информацию о запуске отдельной гоночной серии, участники которой будут выступать исключительно на автомобилях нового семейства Lada Iskra.

В прошлые выходные в эфире трансляции этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассе «Крепость Грозная» прозвучала информация о том, что в 2026 году будет запущен монокласс с «Искрой». «Рамблер/авто» обратился на АвтоВАЗ за комментарием.

В тольяттинском концерне подтвердили, что работают над созданием гоночной Lada Iskra. Однако от комментариев по запуску монокубка на АвтоВАЗе отказались, заявив, что ясности по формату участия «Искры» в гонках сейчас нет.

«Мы действительно работаем над новым гоночным автомобилем на базе Iskra. Концептуально мы хотим создать быстрый, красивый и доступный автомобиль.

Планируем, что уже в следующем году первые гоночные автомобили выйдут на старт. Информацию по количеству и клиентам мы представим в начале следующего года», — сказали в пресс-службе АвтоВАЗа на запрос «Рамблер/авто».

В соцсетях уже успело появиться изображение гоночной Lada Iskra с ливреей для монокубка. В Тольятти назвали этот концепт «народным творчеством», не имеющим отношения к АвтоВАЗу.

Марка Lada активно представлена в РСКГ. Так, в топовом классе «Туринг» и категории «Супер-продакшн» участвуют автомобили Lada Vesta. В «Супер-продакшн» и младшем классе «S1600» также имеется Lada Granta. Конкурируют гоночные машины АвтоВАЗа на трассе с Hyundai, Kia, Audi, Cupra, Honda, Mazda, Volkswagen.

