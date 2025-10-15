В России ограничат штрафы с дорожных камер за отдельный вид нарушения

Штрафы за езду без ОСАГО лимитируют.

© AntonSAN/Shutterstock

Безлимитного количества штрафов за езду без полиса обязательного автострахования ОСАГО не будет. О введении лимита на фиксацию нарушения в течение одного дня сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

До конца текущего года комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в нескольких регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, в тестовом режиме начнут выявлять незастрахованных водителей. Были предположения о том, что штрафы с камеры будут неограниченными. Но, как стало известно в среду, 15 октября, законопроект, запрещающий безлимитное количество штрафов, получил поддержку в Госдуме.

«Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении внесенный мной с коллегами законопроект. Штраф за езду без страхового полиса будут выписывать не чаще одного раза в сутки», — написал Аксаков в своём Телеграм-канале.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) ещё в сентябре сообщил, что закон о лимитированном количестве штрафов для водителей без ОСАГО в случае одобрения вступит в силу с 1 сентября 2026 года. То есть можно ожидать, что именно с осени следующего года система фото- и видеофиксации начнет выявлять незастрахованных автомобилей в полноценном рабочем режиме, а до тех пор будет функционировать в тестовом формате без штрафов.

Как будут штрафовать водителей без ОСАГО по камерам: стали известны подробности