В рейтинге популярных люксовых авто в России сменился лидер впервые за 12 месяцев

Rolls-Royce Cullinan утратил лидерство в сегменте Luxury впервые с октября 2024 года.

Самым продаваемым автомобилем в сегменте класса люкс в России по итогам сентября стал Lamborghini Urus. Итальянский роскошный кроссовер сместил с первой строчки рейтинга Rolls-Royce Cullinan, лидировавший десять месяцев подряд.

По данным «Автостата», в первом месяце осени россияне купили 15 новых экземпляров Lamborghini Urus, стоимость которого составляет от 15 до 30 млн рублей. Экс-бестселлер люксового сегмента Rolls-Royce Cullinan занял второе место с тиражом 13 штук. Замкнул топ-3 самых продаваемых роскошных авто в России Bentley Bentayga — 10 единиц.

Rolls-Royce Cullinan неизменно возглавлял рейтинг продаж с ноября 2024 года. Примечательно, что тогда первый кроссовер английской марки как раз отобрал лидерство у Lamborghini Urus.

Суммарно в сентябре в России было продано 63 новых автомобиля сегмента Luxury. Это на 33% меньше, чем в начале осени прошлого года.

