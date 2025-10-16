Китайский маркетплейс объявил о создании собственного автомобиля

Вслед за производителями смартфонов и пылесосов в Поднебесной выпуском машин займется онлайн-магазин.

© jd.com

Один из ведущих китайских маркетплейсов JD.com, также известный как Jingdong, анонсировал создание электрокара под своим брендом. Презентация автомобиля от аналога Amazon состоится менее чем через месяц.

Как сообщает CarNewsChina, в разработке и выпуске электромобиля онлайн-магазину поможет автоконцерн GAC Group, который предоставит JD свои производственные мощности. Производитель CATL, в свою очередь, будет поставлять тяговые батареи для машины.

© jd.com

Автомобиль будет официально представлен 11 ноября. Дату в маркетплейсе выбрали не случайно, так как в этот день празднуется Всемирный день шопинга. Приобрести машину можно будет только на онлайн-площадке JD.

Производство автомобилей компаниями, далёкими от автоиндустрии, уже становится привычным делом в КНР. Свои машины есть у производителей смартфонов Xiaomi и Huawei. А компания Dream, выпускающая пылесосы, в течение нескольких ближайших лет планирует запустить продажи гиперкара, который, по заявлению авторов проекта, бросит вызов Bugatti Veyron.

