Транспортный налог на автомобили подорожает в трёх регионах России: как изменится обязательный платёж
Налог на машину изменится в Красноярском крае, Новосибирской и Оренбургской областях.
В нескольких субъектах России в 2026 году увеличат транспортный налог. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроекты, внесённые на утверждение в региональные парламенты.
Повышение налога на машину запланировано в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Власти объясняют эти меры изменением экономических реалий и необходимостью финансирования дорожной инфраструктуры и рассчитывают на дополнительные поступления в бюджеты субъектов.
Как изменится транспортный налог в регионах:
Оренбургская область:
- Автомобили мощностью до 100 л.с. — с 0 до 7 рублей на одну лошадиную силу;
- От 100 до 150 л.с. — с 15 до 20 рублей;
- От 150 л.c. и больше — 50-150 рублей (без изменений).
Красноярский край:
- Автомобили мощностью до 100 л.с. — с 5 до 7 рублей на одну лошадиную силу;
- От 100 до 150 л.с. — с 14,5 до 16 рублей;
- Свыше 150 л.c. — с 29 до 32 рублей;
- Свыше 250 л.с. — с 102 до 114 рублей.
Новосибирская область:
- Автомобили мощностью до 100 л.с. — с 11 до 12 рублей на одну лошадиную силу;
- От 100 до 150 л.с. — с 16,5 до 18 рублей;
- От 150 л.c. и больше — 50-150 рублей (без изменений).
Транспортный налог, отметим, является региональным платежом, и поэтому власти субъектов вправе самостоятельно устанавливать налоговые ставки, а также срок и порядок уплаты.
