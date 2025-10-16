АвтоВАЗ зарегистрировал новое название
В пуле брендов тольяттинского автогиганта пополнение.
Российский концерн АвтоВАЗ пополнил список своих товарных знаков, запатентовав новое наименование. Бренд опубликован в электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Новый товарный знак АвтоВАЗа называется Lada Salut. Марка оформлена сразу по нескольким классам и может быть использована как в названии мультимедийной системы для автомобилей, так и непосредственно в модельной гамме отечественного автопроизводителя.
Судя по документации, заявку на бренд Salut компания подала в минувший вторник, 14 октября, а уже на следующий день получила одобрение.
Пока неизвестно, как и где именно АвтоВАЗ может применить товарный знак Lada Salut. О планах по выпуску автомобиля с таким названием не сообщалось.