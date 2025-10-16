Geely привезла в Россию новый кроссовер со знакомым названием

Российское подразделение Geely раскрыло подробности о гибриде EX5 EM-i.

© Geely

В российском модельном ряду Geely грядет пополнение, причём таких моделей в линейке ещё не было. Китайская автомобильная компания в четверг, 16 октября, раскрыла подробности о новинке под названием EX5 EM-i.

В марте этого года в продажу в России поступил кроссовер Geely со схожим названием EX5. Однако это был «чистый» электромобиль, тогда как новая модель — гибрид, на что и указывает индекс EM-i. Так называется электрическая система (Electric Motor Intelligence). База у электрической и гибридной моделей одинаковая — это современная модульная архитектура GEA Global Electric Architecture.

«Модель станет первым подключаемым гибридом в линейке бренда в России», — подчеркнула пресс-служба компании в сообщении, поступившем в «Рамблер/авто».

В комбинированную силовую установку входят бензиновый атмосферник 1,5 мощностью 98 л.с. и электромотор, выдающий 218 сил. С 0 до 100 км/ч полуэлектрический кроссовер разгоняется всего за 8,1 секунды.

На электротяге Geely EX5 EM-i способен проехать до 111 км, а дальность хода на полном баке и с полностью заряженной батареей составляет 943 км. При использовании быстрой зарядки постоянным током пополнить запас электроэнергии с 30% до 80% можно за 20 минут.

© Geely

По сравнению с «электричкой» гибрид больше в размерах: длина новинки составляет 4740 мм (+125 мм), ширина — 1905 мм (+4), колёсная база равна 2755 мм (+5). Объем багажного отделения составляет 528 литров (+67 литров в сравнении с EX5), а при сложенных креслах второго ряда он увеличивается до 2065 литров (+188).

В оснащение салона полуэлектрического паркетника включены: 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система диагональю 15,4 дюйма, аудиосистема с 16 динамиками и сабвуфером, спрофилированные многослойные кресла, атмосферная подсветка.

© Geely

Новый гибридный кроссовер будет предложен российским клиентам в шести цветах кузова: белый, серебристый металлик, серый металлик, черный металлик, голубой металлик и зеленый металлик. Интерьер предусматривает два варианта цветового оформления: в качестве основного материала выступает высококачественная темно-синяя либо светло-коричневая экокожа.

Стоимость, комплектации и дата старта продаж Geely EX5 EM-i в России будут анонсированы отдельно.

Стала известна российская стоимость электрического Geely EX5