Внимание, спойлер: на дорогах Москвы заметили необычный зелёный автомобиль

На заднем антикрыле ярко-зелёного спорткара постоянно меняются надписи. «Рамблер/авто» выяснил, что это за машина и что значат «спойлеры» на его спойлере.

© Сбер

Спорткар в необычном ярко-зелёном цвете и надписями на спойлере замечен на дорогах и парковках Москвы. Яркий спортивный автомобиль колесит по столице, а надписи на его спойлере постоянно меняются. Они гласят: «Всё разрулится», «Заправка с кешбэком», «ТО с выгодой до 30%», «Оплата штрафов в пару кликов» и т.д.

Ключ к ответу на вопрос об этой любопытной машине кроется в брендинге на боковых дверях, на которых изображены логотипы Сбера. Как выяснил «Рамблер/авто», на спойлере спорткара размещены важные подсказки для автомобилистов, которые сделают их жизнь проще. Это спойлеры о том, какие услуги доступны в новом разделе «Авто» приложения Сбербанк Онлайн:

оплата заправки с кешбэком, не выходя из авто;

запись на ТО с выгодой до 30%;

оплата дорожных штрафов в пару кликов;

выгодное ОСАГО онлайн;

оценка рыночной стоимости авто.

Помимо вышеназванных услуг, с помощью сервисов в разделе «Авто» можно своевременно оплатить проезд по платной дороге, подобрать необходимые запчасти, продать свою машину, а также получить эксклюзивные предложения на покупку авто — и многое другое! Больше подробностей о спойлерах — в телеграм-канале «Для тех, кто рулит».

Новый раздел "Авто" в Сбербанк онлайн: цифровой комфорт для тех, кто за рулём