Ввоз корейских авто в Россию взлетел до максимума с 2022 года

Рекордный за последние 3,5 года импорт «корейцев» связан с новым утильсбором.

© Ryu Seung-Il/globallookpress.com

Повышение утилизационного сбора на легковые автомобили с 1 ноября 2025 года привело к резкому ускорению поставок корейских машин в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные таможни Южной Кореи.

В сентябре в Россию было ввезено в 1,6 раза больше автомобилей, чем в предыдущем месяце. А общая сумма импорта составила $149,1 млн (11,7 млрд рублей). Отгрузка на большую сумму — $196,7 млн (15,5 млрд рублей) — была зафиксирована только в досанкционном январе 2022 года.

В списке самых крупных импортёров корейских автомобилей Россия поднялась на седьмое место. Возглавляют этот список США с поставками на сумму $2,4 млрд (189 млрд рублей), на втором месте идёт Канада ($435,4 млн), третье место занимает Киргизия ($430,7 млн).

Причиной такого резкого роста поставок «корейцев» эксперты называют грядущий пересмотр формулы расчёта утильсбора, которая приведёт к подорожанию иномарок мощностью от 160 л.с.

