Путин рассказал о будущем бензиновых автомобилей

Президент России отметил, что амбициозные планы автокомпаний по переходу на электрические машины не реализовались.

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) ещё долгое время будут пользоваться спросом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

В своём выступлении в четверг, 16 октября, российский лидер отметил, что планы крупнейших мировых автопроизводителей по отказу от топливных моторов и полному переходу на электрические технологии не сбылись.

«Прежние планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, вправо: пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться – ещё долго будут пользоваться. А потом, электродвигатели появляются – ну, да, правда. Но электричество надо откуда-то взять – оно же не из розетки появляется, его же надо произвести из чего-то: из топочного мазута, из угля и так далее», — сказал президент России.

По подсчётам аналитиков, на сегодняшний день в России зарегистрировано около 60 тысяч автомобилей на электричестве. Это лишь 0,13% от всего автопарка легковых машин в стране, который насчитывает 46,5 млн единиц.

