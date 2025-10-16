Названа самая дорогая автомобильная марка в мире. Спойлер: это не Tesla

Опубликован рейтинг автобрендов с наибольшей стоимостью.

© Kabir Jhangiani/globallookpress.com

Международная консалтинговая компания Brand Finance опубликовала список самых дорогих брендов в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года. В перечень были включены около 500 международных товарных знаков из самых разных отраслей, включая автоиндустрию.

При составлении рейтинга аналитики учитывали объём продаж, узнаваемость и репутацию марки, стоимость акций, влияние на экономику страны и многое другое. В автомобильном сегменте первое место, как и по итогам всего прошлого года, заняла японская Toyota, стоимость которой оценена в $72,2 млрд. Следом расположились «немцы» — Mercedes-Benz и BMW со стоимостью $50,1 и $46,8 млрд соответственно.

Самые дорогие автомобильные марки по версии Brand Finance в 2025 году

Toyota — $72,2 млрд (+2% по сравнению с прошлым годом); Mercedes-Benz — $50,1 млрд (-15%); BMW — $46,8 млрд (-10%); Tesla — $29,5 млрд (-35,2%); Honda — $24,8 млрд (-7,3%); Hyundai — $24,6 млрд (+6,9%); Audi — $15,4 млрд (-10,7%); Ferrari — $15,4 млрд (+17,8%); Volkswagen — $15 млрд (-9,5%); Porsche — $9,4 млрд (-13,9%); Nissan — $8,5 млрд (-32,7%); Kia — $8,5 млрд (+5,2%); BYD — $8,1 млрд (+8,1%); Range Rover — $7,2 млрд (+8,8%).

В «общем зачёте» брендов Toyota заняла шестое место, уступив только Samsung (5-й, $90,5 млрд), Google (4-й, $317,1 млрд), Amazon (3-й, $319,9 млрд), Microsoft (2-й, $388,5 млрд) и Apple (1-й, $470,9 млрд). Также в топ-10 попала Mercedes-Benz, занявшая десятое место и расположившаяся между McDonald’s ($53 млрд) и Cisco ($48,7 млрд).

