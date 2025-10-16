Куда идут деньги с платных парковок: рассказали в правительстве Москвы

В столичной мэрии поделились подробностями о распределении средств, вырученных с оплаты уличных парковок.

С начала 2025 года в бюджет Москвы поступило свыше 10 млрд рублей от пользования платными парковками. О том, куда направлены эти средства, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина все деньги, вырученные с оплаты уличных парковок, передают префектурам на благоустройство дворов столицы. В этом году на улучшение придомовых территорий направили более 10 млрд рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Часть вырученной суммы, по словам чиновника, направлена на благоустройство 20 дворов в восьми районах на северо-западе Москвы. На эти деньги были обустроены детские и спортивные площадки, отремонтированы асфальт и тротуары, заменены бордюры, посажены растения и постелены газоны.

По данным на начало октября, в Москве насчитывается 156 тысяч платных парковочных мест, расположенных на примерно 700 улицах. Стоимость стоянки в зависимости от локации, времени суток и дня варьируется от 40 до 600 рублей в час.

