Lada Vesta получит новые опции: опубликован список функций

В продаже «Веста» с обновленным набором опций появится в ближайшие месяцы.

© АвтоВАЗ

Флагманская модель АвтоВАЗа получит пакет новых опций, которых сейчас нет даже в топовой комплектации. Lada Vesta с расширенным оснащением появится в автосалонах уже в декабре 2025 года, сообщает инсайдерский портал «Лада.Онлайн».

Большинство этих опций были на Lada Vesta до прекращения сотрудничества АвтоВАЗа с западными партнёрами и поставщиками в 2022 году. Так, в топовую комплектацию войдут новый пульт дистанционного управления (ПДУ), дистанционный и бесключевой запуск мотора, автоматическая блокировка дверей при движении автомобиля, передние электростеклоподъемники с автоматическим режимом и функцией защиты от защемления.

Полный список новых опций на Lada Vesta:

Новая ключ-карта в виде пульта дистанционного управления (ПДУ);

Дистанционный запуск двигателя;

Бесключевой запуск двигателя с помощью кнопки «Старт/Стоп»;

Автоматическая блокировка/разблокировка дверей салона, багажника, лючка бензобака без использования ключ-карты благодаря системе «свободные руки»;

Автоблокировка дверей и багажника при езде;

Передние электростеклоподъемники с автоматическим режимом и функцией защиты от защемления.

О том, как изменится стоимость Lada Vesta с появлением этих опций, не сообщается. Сейчас ценник на флагман АвтоВАЗа варьируется от 1 239 900 до 2 192 000 рублей в зависимости от комплектации и типа кузова.

Американцы использовали Lada Vesta в рекламе Amazon