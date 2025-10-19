Путин против электромобилей, отсрочка утильсбора и новый скачок цен на бензин. Итоги недели

Повышения утилизационного сбора с 1 ноября не будет, президент России Владимир Путин принял экстренные меры по урегулированию ситуации с бензином в стране, в ряде регионов грядёт подорожание транспортного налога, ответ Geely на обвинения в бракованных двигателях, рывок новой отечественной марки на рынке и многое другое — в подборке главных новостей на прошедшей неделе.

© Ruslan Yarocky/globallookpress.com

Путин вмешался в ситуацию с ценами на бензин

Топливный коллапс в России дошёл до того, что в ситуацию вмешался лично президент. В начале недели стало известно, что Владимир Путин подписал указ об экстренных мерах, которые должны остановить подорожание топлива и восполнить дефицит на АЗС в ряде регионов. Подробности о распоряжении главы государства — в публикации «Рамблер/авто».

Быстрый, красивый и доступный: АвтоВАЗ выпустит новый гоночный автомобиль в 2026 году

© АвтоВАЗ

В 2026 году в России может появиться целая гоночная серия на автомобилях Lada Iskra. Такая любопытная информация прозвучала по ходу финала сезона в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), где гоняются спортивные Lada Vesta и Lada Granta. «Рамблер/авто» обратился за комментарием на АвтоВАЗ — вот, что нам сказали представители тольяттинского автогиганта.

Ввоз корейских авто взлетел до максимума с 2022 года

На российских дорогах очень скоро увеличится количество автомобилей корейских марок, таких как Hyundai, Kia, Genesis, KGM. Почему? В сентябре в Россию завезли рекордное количество «корейцев». Подробно об этом неожиданном буме и его причине — в нашем материале.

Китайская марка продала всего один автомобиль в России: не помогли даже огромные скидки

© Jiyue Automobile

Грустная история об автомобилях китайской компании Jiyue Automobile. Производитель «электричек» из Шанхая в конце прошлого года привёз в Россию несколько десятков машин, запустил продажи и через две недели закрылся из-за финансовых проблем. Электромобили так и остались на складах российских лидеров и никому не нужны. Иначе как объяснить ещё тот факт, что при 37-процентных скидках автосалоны с начала этого года продали всего одну машину уже не существующей компании.

Audi грозит выпустить конкурента «Гелендвагена»

Проект квадратного внедорожника Audi в духе Mercedes-Benz G-класса не заброшен, рассказал на этой неделе западным СМИ глава «Четырёх колец» Гернот Дельнер. Более того, судя по словам топ-менеджера, не за горами презентация модели. Mercedes-Benz, кстати, тоже не сидит без дела и на этой неделе выкатил концепт электрического купе в ретро-кузове — получилось весьма необычно и интересно.

Новый российский автобренд совершил мощный прорыв на рынке

© Tenet T4

Удивительный прогресс демонстрирует новичок отечественного автопрома — Tenet. Казалось бы, продажи автомобилей этой марки стартовали только во второй половине августа 2025 года. Но за эти два месяца бренд дошёл до топ-5 самых востребованных среди российских автолюбителей. Об этом достижении Tenet и ещё одном интересном факте по ходу этого прорыва на рынке — в нашей публикации.

Транспортный налог повысят в трёх регионах России

Как минимум в трёх российских регионах в 2026 году повысится налог на автомобили. Где именно и на сколько — читайте по ссылке.

Geely отреагировала на сообщения о массовых поломках своих автомобилей в России

В среду, 15 октября, отечественные СМИ и Телеграм-каналы заполонили публикации о массовых поломках двигателей на автомобилях Geely в России. По одной версии, причина – в заводском браке, по другой — дело в качестве российского топлива. «Рамблер/авто» обратился за комментарием в «Джили Моторс», и представительство дало подробный комментарий по ситуации.

В России ограничат штрафы с дорожных камер за отдельный вид нарушения

© Bulkin Sergey/globallookpress.com

Ранее сообщалось, что автоматические комплексы фото- и видеофиксации будут штрафовать за езды без ОСАГО неограниченное количество раз в день. Однако на этой неделе стало ясно, что жёсткой меры наказания не будет. Почему? Подробности — в новости о законопроекте, получившем «зелёный свет» в Госдуме РФ.

Стала известна дата старта продаж новой модели «Москвича»

В новой истории возрождённого российского автобренда «Москвич» начинается вторая глава. С локализацией автомобилей JAC дела не пошли. Теперь столичный автозавод попробует зайти на рынок с кроссоверами британо-китайской марки MG, входящей в концерн SAIC. На конвейер новые «Москвичи» должны встать уже в декабре этого года. Больше подробностей о новинке можно узнать в нашем материале.

Подорожал проезд по самой доступной платной дороге в России

С понедельника, 13 октября, вырос тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД), самой доступной «платке» в России. «Рамблер/авто» рассказал о новых расценках.

Крупное ДТП с Xiaomi SU7: на электромобиле заблокировались двери после аварии и пожара

© CNC

Китайский технологический гигант Xiaomi получил очередной тяжёлый удар по своей репутации, причём такой, что акции корпорации за один день обрушились почти на 10%. С первым автомобилем компании — 1548-сильным седаном SU7 — произошла вторая в этом году авария с летальным исходом, которая подняла большие вопросы о безопасности продукции Xiaomi. Видимо, ситуация настолько тяжёлая, что до сих пор в компании никак не прокомментировали ситуацию, хотя прошла уже почти неделя.

Что будет дальше с ценами на бензин

Безусловно, не стоит ждать моментального эффекта от мер по стабилизации топливного рынка, утверждённых президентом России. Бензин и солярка на АЗС продолжают дорожать. Однако есть и хорошие новости, причём как с заправок в Москве, так и в целом по стране.

В правительстве России оценили шансы на отсрочку реформы такси

Под занавес предыдущей недели сразу две общественные организации написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести вступление в силу закона о локализации такси с 2026 года на 2028-й или даже 2031-й. Чёткий и однозначный ответ на эту просьбу дали на днях в Министерстве промышленности и торговли: шансов на отсрочку нет. Зато в списке автомобилей, которые получат допуск к работе в такси, точно появятся новые модели и марки.

Путин рассказал о будущем бензиновых автомобилей

© Kremlin Pool/globallookpress.com

Владимир Путин не верит в массовую электрификацию мирового автопрома и отметил, что крупнейшие автоконцерны отказываются от амбициозных планов по переводу своих модельных рядов на электричество. О том, что не так с электромобилями и сколько ещё будут оставаться востребованными машины с двигателем внутреннего сгорания, президент рассказал на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Новый утильсбор могут отложить из-за коллапса с поставками автомобилей

Эпопея вокруг нового утильсбора на уходящей неделе вышла на новый уровень. Если призывы общественников в отношении реформы такси услышаны не были, то с «утилем» вышла полностью противоположная ситуация. Во вторник утром, 14 октября, общественная организация «Деловая Россия» обратилась первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Уже через пару часов дело, что называется, сдвинулось с мёртвой точки. Зампред правительства на выступлении в Госдуме дал понять, что отсрочка перехода на новую схему расчёта утильсбора возможна и даже обозначил сроки.

Хотя важно отметить, что пока срок вступления в силу нового «утиля» не изменён. Возможно, на следующей неделе Минпромторг РФ, которому поручено рассмотреть возможность отсрочки постановления, объявит о решении. Всё-таки обозначенный ранее срок, 1 ноября, уже близко.

Также на прошедшей неделе «Рамблер/авто» рассказал о новой торговой марке АвтоВАЗа, дате старта продаж рестайлинговой Lada Niva Travel, новой платной дороге на западе Москвы, упрощенной выдаче временных водительских прав для россиян в Китае, выпуске бестселлера Tank 300 в России и самой дорогой автомобильной марке в мире. Ещё стало известно, кто оплатит очень дорогой налог за роскошный Lamborghini Urus, который школьница из Астрахани выиграла в конкурсе певца Егора Крида. Наконец, появились инсайды о старых новых опциях на Lada Vesta.