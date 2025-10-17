Китайская марка продала всего один автомобиль в России: не помогли даже огромные скидки

Для распродажи дилеры снизили стоимость автомобиля с 6,2 до 3,9 млн рублей.

© Jiyue Automobile

Электрический автомобиль Jidu 01 от китайского стартапа Jiyue Automobile установил необычное антидостижение на российском авторынке. О практически нулевом спросе на эту машину рассказали в АСМ-холдинге.

По подсчётам аналитическо-консалтинговой компании, с января по сентябрь 2025 года в России был продан всего один электрокар Jidu 01. Судя по всему, это вообще один из считанных экземпляров, нашедших владельцев в нашей стране.

Дело в том, что буквально через две недели после запуска продаж электромобиля в российских автосалонах в декабре 2024 года Jiyue Automobile обанкротилась и прекратила существование. И несколько десятков «электричек» на складах дилеров в России оказались никому не нужны. Причина — отсутствие заводской поддержки и риск нехватки запчастей на фоне банкроства автопроизводителя.

Для распродажи складских запасов Jidu 01 российские автосалоны объявили скидки под 40%, снизив ценник с 6,2 до 3,9 млн рублей. Но, судя по статистике, желающих купить машины от уже несуществующего производителя практически не нашлось.

